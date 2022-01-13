В Нижневартовске от коронавируса привит 150-тысячный житель города Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске от ковида привито почти 72% населения или 83% от плана вакцинации. Так, в поликлинике №1, по последним данным, зафиксирован 150-тысячный привитый пациент. Об этом сообщает пресс-служба городской поликлиники.

- По количеству привитых можно выделить представителей определенных профессий. На первом месте – это сотрудники промышленных предприятий и работники организаций сферы предоставления услуг, 19 885 и 17 200 человек соответственно. Второе место разделили транспортные -7 684 и медицинские 6 698 служащие, на третьем – работники сферы образования 5 663 и правоохранительных органов 1 077 человек - сообщает БУ «Нижневартовская городская поликлиника».

Кроме того, большую часть вакцинированных составили и граждане, относящиеся к категории «прочие», их насчитывается больше 45 тысяч человек.

По словам медиков, в Нижневартовске осталось привить еще 28 тысяч человек. Сейчас в поликлинике есть все виды российских вакцин в достаточном количестве. Вакцинация продолжается.