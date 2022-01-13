Жители Нижневартовска уже начали придумывать новогоднее оформление города в 2023 году Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В Нижневартовске подводят итоги новогоднего конкурса по украшению города и уже сейчас начинают придумывать и прорабатывать концепции оформления на следующий Новый год. По поручению главы муниципалитета Дмитрия Кощенко, проект должен быть создан на основе мнения населения.

С 11 января департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска запустил опрос жителей об итогах новогоднего оформления Нижневартовска-2022, а ещё предложил горожанам придумать украшения общественных пространств и микрорайонов в 2023 году. Опрос размещен на платформе обратной связи Единого портала госуслуг и продлится до 11 февраля включительно.

Результаты опроса передадут главе города для обсуждения со специалистами структур, занимающихся праздничным оформлением города.