Врачи Центра профессиональной патологии отправятся в зимнюю экспедицию по Югре Фото: Администрация Сургутского района

Врачи Центра профессиональной патологии отправляются в зимнюю экспедицию в труднодоступные населённые пункты Югры, в том числе в Сургутском районе. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

– Зимняя экспедиция начнется 12 и 13 января и закончится 21 марта, она продлится почти 2,5 месяца. За это время планируем посетить 31 населенный пункт Югры и охватить своим вниманием порядка 6,5-7 тыс. жителей округа, – рассказал главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов.

Медики ездят на спецтехнике на базе КАМАЗа, первые 14 специалистов выехали 12 января в Кондинский район. Затем в планах у врачей проверить здоровье югорчан, проживающих в Берёзовском, Октябрьском, Белоярском и Нижневартовском районах. Во второй бригаде 16 медиков, они отправятся в рейд 13 января. Им предстоит обследовать жителей Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.

В Ляминой поликлиника на колёсах будет работать с 29 по 31 января, со 2 по 5 февраля - в Сытомино. Приём будут вести хирург, терапевт, гинеколог, невролог, отоларинголог и офтальмолог.

– Мобильные комплексы, используемые в работе, разные по наполнению и своему составу. Есть у нас единые модули для проведения флюорографии и маммографии, передвижные диагностические лаборатории и стоматологический кабинет, а также автомобили, где можно развернуть врачебные кабинеты, в том числе для проведения ультразвуковых исследований и снятия кардиограмм, – рассказал главврач окружного Центра профессиональной патологии.