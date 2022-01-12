Жительнице Ханты-Мансийска исполнилось 100 лет Фото: Городской информационный центр

Жительница Ханты-Мансийска Анна Митрофановна Плеханова накануне отметила свой 100-летний юбилей. Ветерана Великой Отечественной войны поздравил заместитель Главы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова и специалисты Службы социальной поддержки, которые передали ей поздравительный адрес и подарок от имени Максима Ряшина.

- От всей души поздравляю с Юбилеем! Вы принадлежите к тому поколению, которое пережило суровые годы Великой Отечественной войны и годы послевоенных лет. Самоотверженным трудом Вы внесли огромный вклад в развитие родной земли. Ваш многолетний добросовестный труд является образцом преданности своему делу, выдержки и терпения, - отметил в поздравительной открытке Глава города.

Имениннице вручили поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Как отметили, вклад Анны Плехановой имеет большое значение не только в масштабах города, но и в масштабах страны – она является труженицей тыла и ветераном труда.

Анна Митрофановна жила и работала в Ханты-Мансийске с 1948 года. До 1963 она работала в окружном отделе народного образования. А ещё Анна Митрофановна работала корректором в редакции газеты «Ленинская правда», откуда в 1972 году ушла на пенсию. Её общий стаж работы составляет 32 года.

Анна Плеханова воспитала 5 детей, имеет 8 внуков и 11 правнуков.