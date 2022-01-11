В МФЦ Нижневартовска возобновил работу мобильный пункт вакцинации против COVID-19 Фото: Официальный Нижневартовск

В Многофункциональном центре Нижневартовска по улице Мира, 25/12 возобновил работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса. Он работает в будние дни с 12 до 15 часов, а в субботу – с 11 до 14 часов. Об этом в ходе заседания оперштаба сообщила врио главного врача БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» Юлия Задворнова.

- Вакцинация продолжается. С начала наступившего года выполнено 1 539 прививок. Все виды вакцин есть в нашем городе в достаточном количестве, – отметила Юлия Задворнова.

На сегодня врачи наблюдают снижение заболеваемости коронавирусом. Сейчас под наблюдением медиков взрослой поликлиники находится 551 человек, с установленным диагнозом COVID-19 – 488, из них с диагнозом пневмония – 277 пациентов. Более полутора тысяч вызовов принято и обслужено в праздничные дни. А в КТ-центре поликлиники с 1 по 10 января проведено 554 исследования, по которым выявлено 266 случаев осложнений в виде пневмоний.