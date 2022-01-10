В ДТП в Нефтеюганском районе пострадали два человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За последние два дня на дорогах Югры пострадало 6 человек. Одна из аварий произошла на нерегулируемом перекрестке в поселке Пойковский Нефтеюганского района. Там, 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста», под управлением 40-летнего мужчины. В результате автомобили столкнулись и оба водителя получили травмы.

Всего за 8 и 9 января на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудниками Госавтоинспекции задержан 21 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения; 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 19 – за отказ от медицинского освидетельствования; 62 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 80 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.