Жительница Ханты-Мансийска «забронировала» место для поездки в авто почти за 50 тысяч рублей

Жительница Ханты-Мансийска «забронировала» место в автомобиле для поездки почти за 50 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ханты-Мансийска обратилась местная жительница 1987 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в окружном УМВД, потерпевшая хотела забронировать место для поездки через сервис «Blablacar» по маршруту «Москва - Санкт-Петербург», но вместо этого лишилась крупной суммы денег.

- Установлено, что югорчанке позвонил мужчина, представившийся водителем. Далее он убедил заявительницу перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты. После этого произошло списание 48 500 рублей на неустановленный счет, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают аферистов. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».