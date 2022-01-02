Погода в Югре на 2 января 2022 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 2 января, в Югре будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, местами изморозь. Ветер южный 3-8 м/с. Температура ночью -10, -15 °С, местами -19, -24 °С, днем -7, -12 °С, местами -17, -22 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, изморозь. Ветер южный 3-8 м/с. Температура ночью -12, -14 °С, днем -10, -12 °С.

На Руси этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой. Эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа - месяца, когда созревают яблоки. По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.