В Мегионе прошел новогодний праздник для умников и умниц Фото: "Официальный Мегион"

В Мегионе прошел новогодний праздник для умников и умниц. В этом году пригласительный билет на новогоднее представление во Дворец искусств получили 500 юных мегионцев, которые достигли значительных успехов в учебе, творчестве, спорте, искусстве, принимали активное участие в жизни своего образовательного учреждения и города в целом. Поздравить ребят с окончанием первого учебного полугодия и предстоящими зимними каникулами пришел глава города Олег Дейнека.

- Совсем скоро Новый год – всеми любимый праздник, знаменующий и начало долгожданных зимних каникул. Каждый из вас в этом году смог проявить себя в различных областях: показать высокие результаты в учебе, в предметных олимпиадах, пополнить копилку Мегиона новыми спортивными победами, завоевать награды в творческих конкурсах. Мы все гордимся вами и желаем не останавливаться на достигнутом и покорять новые, все более серьезные вершины. Желаю хорошо отдохнуть и набраться сил и впечатлений для дальнейшей учебы - отметил Олег Дейнека.

Интерактивный новогодний спектакль «Как Алеша Попович Снегурочку спасал» проведен в соответствии с ковидными ограничениями. Юных мегионцы посмотрели большое новогоднее торжество. Детей поздравили Дед Мороза и Снегурочка и пожелали им счастливого Нового года.

Кстати, на югорской новогодней елке 10 учащихся Мегиона получили подарки губернатора округа за достигнутые успехи в учебе, спорте и творчестве.