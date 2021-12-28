В Когалыме оштрафовали вахтовика за поддельный результат исследований на COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

Когалымский суд назначил мужчине, предоставившему работодателю заведомо подложную медицинскую справку, штраф в размере 20 тысяч рублей.

49-летний вахтовик, передал для оплаты в бухгалтерию организации договор об оказании медицинских услуг и результат лабораторных исследований на COVID-19. Работодатель оплатил ему расходы на 3 тысячи 800 рублей, но при проверке полицейские выяснили, что мужчина исследование не проходил.

Из-за того, что обвиняемый совершил преступление впервые и возместил ущерб, суд назначил ему штраф и освободил от уголовной ответственности.

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