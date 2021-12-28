Продавцов в Югре обязали показывать QR-коды по первому требованию покупателя Фото: Официальная страница администрации города Покачи

В Югре состоялось заседание Оперативного штаба, на котором отметили, что за последнюю неделю в регионе зафиксировано 1 300 случаев заболевания COVID-19 – это на 6,9% меньше, чем на прошлой неделе. Число выписанных из инфекционных госпиталей стабильно превышает число поступивших.

За весь период в регион завезли 1 286 339 комплектов вакцин от коронавируса. Первым компонентом привито 838 тысяч человек, из них завершили вакцинацию 793 тысячи. По последним данным показатель коллективного иммунитета в Югре составляет 58,6%.

По всей Югре с 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года введен особый противопожарный режим, а новогодние мероприятия пройдут в муниципалитетах по согласованным и заранее утвержденным планам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Будут работать катки, снежные и ледяные городки. При этом в холлах учреждений и организаций, раздевалках, пунктах проката нельзя допускать концентрацию людей выше установленной нормы. А общественная инфраструктура должна быть организована максимально безопасно.

Кроме того, сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, теперь обязаны по первой просьбе покупателей показывать свой QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный коронавирус болезни.