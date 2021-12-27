Юные жители Нефтеюганского района поздравили пожилых жителей Югры с наступающим Новым годом Фото: Администрация Нефтеюганского района

Дети из пойковского детского сада "Жемчужинка" и волонтеры отряда "ДАР" из салымской школы № 1 поздравили пожилых жителей Югры с наступающим Новым годом.

Акция "Добрая почта" проходила в Югре в рамках "Новогодней недели добра" и объединила сотни неравнодушных жителей. Югорчане написали письма и отправили подарки одиноким пенсионерам, ребятам из детских домов, медучреждений, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям врачей и медикам, которые борются с пандемией в "красной зоне".

Письма от жителей Нефтеюганского района с добрыми пожеланиями отправились в самые разные уголки региона.