В Югре обнаружена крупная недостача лотерейных билетов

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Продавец лотерейных билетов одной из точек продаж Сургута присваивала себе выигрыши, а недостачу прикрывала кражей билетов. Таким образом владелец точки не досчитался почти полтысячи билетов на сумму 107 тысяч рублей.

- Как пояснила подозреваемая 1992 года рождения, в рабочей программе 1С она заметила якобы излишки лотерейной продукции. Девушка, желая получить дополнительные деньги, забирала билеты без оплаты в кассе. Обнаружив крупный выигрыш, злоумышленница оформляла приобретение через кассу для получения выигрыша на свое имя, — сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Продавцу грозит до 2 лет лишения свободы.