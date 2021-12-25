За сутки в Сургуте сгорели дача и машина

Фото предоставлено МЧС ХМАО-Югры

Первое возгорание случилось 24 декабря в 18:46. Горел дачный домик в СОТ «Дорожник».

- Открытое горение ликвидировано в 19:04. В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 3 единицы техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО-Югры.

Автомобиль загорелся почти в шесть утра в Сургуте. Спасатели были на месте через 5 минут. Горение ликвидировано в 06:03. В ликвидации пожара были задействованы 4 человека личного состава и одна единица техники. Пострадавших нет, но автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

Причина возгорания в обоих случаях устанавливается органами дознания МЧС России.