Глава Сургута принял участие в акции «Елка желаний» и подарил трем детям подарки

Глава Сургута Андрей Филатов принял участие в акции «Ёлка желаний» Фото: Администрация Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов принял участие в акции «Ёлка желаний», которая проходит по всей Югре в рамках новогодней «Недели добра» с 20 по 26 декабря.

Глава города снял с ёлки три шара с желаниями детей из социальных категорий населения и помог их мечтам сбыться. Восьмилетний Марат Жусупов мечтал о шведской стенке, Алина Апачева, которой тоже восемь лет, на новый год загадала куклу с большим домом. А четырехлетний Дима Борисов пожелал зимний комбинезон для прогулок.

- С радостью исполнил желания маленьких сургутян. Дарить подарки, тем более на новый год – наша давняя и любимая традиция. Убеждён, что важно быть причастным не только к собственному празднику, но и к празднику других людей - поделился Андрей Филатов.