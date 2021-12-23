Хирурги Нижневартовска спасли мальчика с обморожением уха Фото: "Официальный Нижневартовск"

В травмпункт детской больницы Нижневартовска обратились мама с сыном, который жаловался на боль в ухе. После осмотра, выяснилось, что у мальчика обморожение верхней части уха. Мальчика госпитализировали в хирургические отделение.

- Я гулял после школы, а ухо у меня из шапки выглядывало, я сначала не заметил. Пришел домой и только тогда понял, что ухо отморозил. И мы поехали с мамой в больницу, - рассказал юный пациент.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, после лечения он выписан в удовлетворительном состоянии. Стоит отметить, мальчик не единственная жертва морозов. Взрослые, оказавшись на холоде, тоже ведут себя невнимательно и получают травмы. Зима сейчас в самом разгаре, впереди еще немало морозных дней, поэтому детский хирург Вадим Айкин дал несколько советов родителям.

- Не растирайте обмороженные щеки, руки, ноги или уши - может быть больно. Лучше отогрейте замерзшие части тела теплой или горячей водой. Но нагревайте постепенно - на замерзшей коже даже прохладная вода кажется горячей. После ванны оденьте ребенка в теплую и приятную к телу одежду - носки обязательно. Общее облегчение наступит через 15-20 минут, ребенок успокоится, и кожа перестанет болеть. Если отек не ушел по истечении этого времени, немедленно обращайтесь в травмпункт, - рассказал Вадим Айкин.