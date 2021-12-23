В Ханты-Мансийске открылся Муниципальный центр управления Фото: Городской информационный центр

На базе МБУ «Городской информационный центр» в Ханты-Мансийске открылся Муниципальный центр управления. Он будет заниматься рассмотрением вопросов, волнующих жителей города. Благодаря центру будет максимально оперативно решатся проблемы, обращения и предложения граждан, которые поступают из открытых интернет-источников, соцсетей, а также официальных государственных порталов.

Сегодня МЦУ обрабатывает обращения и предложения по нескольким основным тематическим блокам, а именно: благоустройство, дороги и общественный транспорт, ЖКХ, безопасность, образование и другие.

- Администрация Ханты-Мансийска сотрудничает с Центром управления регионом уже год. Благодаря аналитике ЦУР были приняты несколько важных для хантымансийцев системных решений. Муниципальный Центр управления будет собирать и обрабатывать обращения граждан, содействовать в принятии решений по широкому кругу вопросов городской жизни: от глобальных, таких как организации работы общественного транспорта - до точечных проблем, таких как установка урн и скамеек на улицах, - отметил Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.