В Салыме снимут фильм о древних зодчих Югры Фото: google.ru/maps

Летом 2022 года в Салыме планируют начать съемки фильма о древних зодчих Югры. Заявку на грантовый проект, посвященный съемке видео истории Югры, сейчас готовят сотрудники АНО «Институт археологии Севера».

Кинокартин будет несколько и каждый расскажет свою историю о событиях одной из исторических эпох. Действие первой киноленты будет происходить в каменном веке. Место действия — Салым, рядом с которым археологи нашли первое стационарное поселение Югры, возраст которого насчитывает 12 тысяч лет.

А ещё в это время запланирован научный эксперимент: югорские археологи и студенты СНО «Югорская Молодежная Археологическая Экспедиция» будут строить жилище людей каменного века. Образцом послужит постройка, найденная в городище Каюково 2. Участвовать в эксперименте смогут школьники, интересующиеся археологией и историей края.