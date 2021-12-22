Фото: Городской информационный центр

Кадеты со всей Югры встретились в Ханты-Мансийске на окружном балу. Парадные мундиры и вечерние платья примерили на себя 50 человек.

Торжественное мероприятие состоялось с соблюдением правил профилактики распространения коронавируса и это ничуть не испортило вечер. Для участников бала подготовили развлечения высшего общества: танцы, светские игры и пение романсов.

- На протяжении нескольких лет не было такого мероприятия. И в этом году наконец появилась возможность его провести. Это красивое грандиозное событие, которое поддерживает кадетское движение, стимулирует молодёжь хорошо учиться и замечательно себя вести. Ведь только лучшие могут попасть на окружной кадетский бал, - рассказала старший специалист по работе с молодёжью Центра военно-патриотического воспитания и подготовке граждан к военной службе Татьяна Чистякова.