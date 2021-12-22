В Ханты-Мансийске стартовал конкурс «Мой снеговик» Фото: Городской информационный центр

Работа над созданием традиционной аллеи снеговиков в парке имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске идет полным ходом. Законченный вид снежные фигуры приобретут к 25 декабря. В этом году в городском конкурсе «Мой снеговик» участвуют 30 команд от различных учреждений и организаций окружной столицы.

Ближайшую неделю снежные скульпторы проявят творческий потенциал и украсят центр города яркой аллеей снеговиков. Конкурс «Мой снеговик» ежегодно проходит по номинациям: динамичный снеговик; семейка снеговиков; сибирский снеговик; Новогодняя столица Сибири.

Напомним, мы писали ранее о том, что рэпер Леван Горозия предложил школьнику из Югры, катившему огромный снежок через дорогу, слепить снеговика.