Погода в Югре на 22 декабря 2021 года: снег и метель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 22 декабря, в Югре облачно, по всей территории пройдет небольшой и умеренный снег, а по западным районам ожидается сильный снег. В отдельных районах метель. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем по восточной половине порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью по южной половине -4, -9 °С, местами -14, -19 °С, по северной половине -17, -22 °С, местами -27, -32 °С, днем -1, -6 °С, местами -11, -16 °С.

В Ханты-Мансийске облачно, сильный снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7, -9 °С, днем -2, -4 °С.

Погода в Югре на 22 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В это время на Руси обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней - это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную - лето ждали плохое, а если с просветом - урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно - то и под Новый год выглянет солнце.