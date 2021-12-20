Директор нижневартовского предприятия пойдет под суд за сокрытие денег от налоговой Фото: Татьяна Коркина

Следственные органы Нижневартовска завершили расследование уголовного дела против директора коммерческой организации, который обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должен быть выплачен долг по налогам.

По информации следственных органов, руководитель предприятия, у которого был долг перед налоговой на сумму 9 миллионов рублей, решил скрыть доход и не выплачивать недоимку. Для этого он организовал взаиморасчеты с контрагентами минуя счета предприятия. В итоге, с октября 2020 года по февраль 2021 года им сокрыто больше 4 миллионов рублей, за счет которых должно было в принудительном порядке производиться погашение долга по налогам и сборам.

Обвиняемый вину не признал, ссылаясь на крайнюю необходимость в этих действиях. Но следователями собрано достаточно доказательств, свидетельствующая о наличии у обвиняемого возможности погасить долги, не прибегая к незаконным схемам.

Имущество обвиняемого арестовано, а уголовное дело против него направлено в суд.