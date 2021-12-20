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Общество20 декабря 2021 5:16

В Югре зарегистрировано 34 пожара за неделю: чаще всего горели жилые дома

Спасатели призывают жителей Югры соблюдать правила пожарной безопасности
Виктория Терина
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В Югре зарегистрировано 34 пожара за неделю: чаще всего горели жилые дома

В Югре зарегистрировано 34 пожара за неделю: чаще всего горели жилые дома

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 34 пожара, спасено имущество граждан на сумму более 12 миллионов рублей. Чаще всего горели жилые дома, дачи, гаражи, бани и транспортные средства. Основная причина пожаров - нарушения использования электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности, напоминают, что оставленные без присмотра включенные электроприборы, перегрузка электропроводки, электроприборы кустарного производства, – все это приводит к пожару.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске ликвидировали крупный пожар в детском санатории. Спасатели эвакуировали из здания порядка 40 детей и сотрудников учреждения.