В Нижневартовске мужчина зарезал земляка, который обругал его, когда тот пытался ему помочь встать после падения. Фото - СУ СКР по ХМАО-Югре.

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Омской области. Он убил знакомого.

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 сентября 2021 года. Пьяный обвиняемый после застолья возвращался со своим 37-летним земляком к месту проживания. В районе дома №13 по ул. Авиаторов злоумышленник попытался оказать помощь упавшему компаньону, на что тот высказал оскорбления.

– В ответ на оскорбления обвиняемый нанес мужчине не менее 3 ударов ножом в область шеи, грудной клетки и живота, от которых товарищ скончался на месте происшествия, – рассказали в СК по Югре.

Следователями собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.