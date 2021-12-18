В «Старом Сургуте» открылся фестиваль ледовых скульптур Фото: Социальные сети

В «Старом Сургуте» открылся 23-й фестиваль ледовых скульптур. В этом году он посвящен 140-летию со дня рождения автора любимых детских сказок и носит название «Зазеркалье Корнея Чуковского». Об этом сообщили в городской администрации.

На территории историко-культурного центра появилась целая экспозиция: фигура писателя, Мухи-Цокотухи, Мойдодыра, Бибигона, доктора Айболита. Фигуры интерактивные, любой желающий сможет сделать красивые фото внутри ледяной композиции. По традиции территорию дополнили красавица-ёлка, ледяные горки и каток.

Открыли праздник артисты театра на льду (г. Екатеринбург). Праздничную атмосферу дополнили световое шоу, представление трех медведей и снеговиков, а также главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка.

Все желающие поучаствовали в зимних забавах и конкурсах, посетить экскурсионную программу по ансамблю ледовых скульптур, запечатлеть памятный кадр на тематической фотозоне, а также и насладиться ярким пиротехническим представлением.