В Пыть-Яхе старший фельдшер отделения скорой помощи награждена медалью Луки Крымского

Фото: департамент здравоохранения Югры

Старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Пыть-Яха Наталья Мацко награждена медалью Луки Крымского. Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, эту награду медику вручили за самоотверженность и высокий профессионализм при оказании медицинской помощи в сложных условиях пандемии.

В свою очередь Наталья Мацко поблагодарила правительство страны и руководство округа за столь высокую оценку, а также отметила тяжелый труд всех своих коллег и руководителя Пыть-Яхской ОКБ.

- Я считаю, что это награда наша общая - за самоотверженный труд в период пандемии. Горжусь искренне и восхищаюсь профессиональным подвигом всех медицинских работников, работающих в «красной зоне», - сказала фельдшер.

Отметим, что медаль Луки Крымского - государственная награда Российской Федерации. Она получила свое название в честь архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, выдающегося хирурга, подвижника и человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей.