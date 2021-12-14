В Югре легковушка врезалась в пассажирский автобус: погиб человек Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 51 км автодороги «Сургут - Когалым» в Сургутском районе произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

По информации пресс-службы УГИБДД России по ХМАО-Югре, 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольцваген», двигаясь в сторону поселка Федоровский, не уступил дорогу и врезался в автобус «Ивеко», приближающемуся справа и пользующимся правом проезда. От полученных травм пассажир легкового автомобиля, 64-летняя женщина, скончалась до приезда скорой помощи. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 6 – получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 59 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИДД напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий.