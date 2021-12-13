В Мегионе задержали подозреваемую в краже ювелирных украшений Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 110 преступлений, по горячим следам раскрыто 74.

В Мегионе полицейские задержали подозреваемую в бытовой краже. Она, находясь в чужой квартире, забрала себе ювелирные золотые изделия, принадлежавшие знакомой пенсионерке. По словам подозреваемой, похищенное она сдала в ломбард, но пообещала все выкупить и возместить ущерб в 20 тысяч рублей.

В Нижневартовском районе полицейские задержали бывшего 42-летнего уголовника, в его куртке обнаружен медицинский шприц с жидкостью, а в правом кармане брюк сверток. Как оказалось это были наркотики. Он находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за выходные раскрыто 17 ранее зарегистрированных преступлений. Так, в Сургуте сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в краже крестика из желтого металла, стоимостью 50 тысяч рублей. Свою вину признал отец заявителя, он рассказал о краже. На данный момент против него возбуждено уголовное дело.