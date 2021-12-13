Житель Пыть-Яха отсидит за смертельные травмы причиненные обидчику Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Пыть-Яхе следователи собрали доказательства против 32-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

Преступление произошло в ночь с 3 на 4 ноября 2020 года. Пьяный подсудимый подошел к спящему 48-летнему местному жителю, с которым они были в ссоре из-за ревности, разбудил и ударил кулаком по лицу. От полученных травм головы потерпевший скончался на месте происшествия спустя короткое время.

Подсудимый вину признал частично, указав, что потерпевшего ранее избивали другие люди, а он лишь ударил ладонью. Но его версия опровергнута собранными доказательствами и приговором Пыть-Яхского городского суда. Кроме того, у виновного есть непогашенная судимость за ранее совершенное преступление. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.