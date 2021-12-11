Коронавирус в Югре, последние новости на 11 декабря 2021 года: умерли еще 12 человек

Число умерших коронавирусом в Югре 11 декабря увеличилось на 12. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Югре 11 декабря увеличилось на 12. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 1 823 человека.

За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, выздоровели 8 709 964 человека.