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Здоровье11 декабря 2021 9:35

Коронавирус в Югре, последние новости на 11 декабря 2021 года: заболели еще 204 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 11 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 декабря увеличилось на 204.

Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 декабря увеличилось на 204.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 декабря увеличилось на 204. Всего с начала пандемии ковид подхватили 92 118 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, выздоровели 8 709 964 человека.