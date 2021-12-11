В нижневартовском музее истории русского быта появились новые предметы из новогодней коллекции. Фото - "Официальный Нижневартовск" в ВК.

В нижневартовском музее истории русского быта появились новые предметы из новогодней коллекции. Посетители могут увидеть елочные игрушки, которые украшали елки в прошлом веке: овощи и фрукты из ваты, стеклянные зайцы и птицы на прищепках, картонные гирлянды и даже самодельная корона для детского новогоднего костюма из ваты и осколков елочных игрушек.

– В советское время новогодние игрушки отражали эпоху, исторические события и решения руководителей страны. Так, например, после полета Юрия Гагарина в космос появились елочные украшения в виде космонавтов. Когда советская школа балета была признана непревзойденной, фабрики игрушек начали выпускать изящных стеклянных балерин. Наконец, когда Никита Хрущев определил для страны курс на развитие овощеводства, елку стали украшать декоративные початки кукурузы, а также огурец, морковь, лук, горох и помидор, – рассказала заведующая музея Лидия Рублева.

Один из залов Музея истории русского быта украшает елка с сахарными розами. Такие сладости можно было увидеть на зеленой красавице во времена Императора Российского Петра Первого. Об этом и многом другом любопытные новогодние истории расскажут сотрудники музея.