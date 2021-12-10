Югорчанин пойдет под суд за убийство брата в лесу Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре завершено расследование уголовного дела против 36-летнего жителя села Корлики, который обвиняется в "убийствЕ и незаконной переделке огнестрельного оружия".

Все произошло в сентября, в лесном массиве на расстоянии около 60 км от села Корлики Нижневартовского района. Там нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Как выяснили следователи, в ночь на 11 сентября между обвиняемым и его 44-летним братом в лесу, где они занимались сбором дикоросов, возникла ссора. Мужчины выпивали и из-за дележки оставшегося спиртного начали оскорблять друг друга. Младший из братьев ударил старшего 3 раза в грудь и голову, затем, когда тот выбежал из палатки, догнал его и задушил. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Кроме того выяснилось, что обвиняемый в 2019 году нашел неисправное охотничье ружье 12 калибра, которое забрал себе, частично переделал и использовал в качестве оружия.

- Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.