В Пыть-Яхе пытаются решить, что делать с бездомными собаками Фото: паблик "ЧПыть-Ях"

В Пыть-Яхе провели совещание по вопросу обращения с бездомными животными. По информации профильных ведомств, всего в округе насчитывается около 4 тысяч бездомных собак. Механизм отлова, стерилизации, вакцинации и возврата работает, но требует больших ресурсов с учётом содержания животных.

- Мы не можем позволить себе работать только со следствием – самое пристальное внимание необходимо уделить тому, почему собак оставляют на улице. Нужна разъяснительная работа. Разрешение сложившейся ситуации возможно только при взаимодействии всех неравнодушных общественников, предпринимателей и органов власти – отметила заместитель губернатора Югры Галина Максимова .

Пыть-Ях вместе с Сургутским районом станет пилотной площадкой по апробации интерактивной Карты безопасности Югры, которая создается на базе информационной системы «Домашние животные».

- На мой взгляд, очень важно начать с оценки количества всех животных, обитающих сегодня в городе, включая тех, что содержатся в домохозяйствах. Сейчас мы прорабатываем механизм организации этой работы – подчеркнул глава Пыть-Яха Александр Морозов.