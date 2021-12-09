В Нягани проходит акция «Предоставь сертификат о вакцинации и получи скидку»

Акция в Нягани - «Предоставь сертификат о вакцинации и получи скидку» Фото: Татьяна Коркина

В Нягани до 15 декабря проходит акция для граждан старше 60 лет «Предоставь сертификат о вакцинации и получи скидку». К мероприятию присоединились няганские предприниматели, готовые делать скидку в 10, 15 или 20% для пожилых югорчан, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Скидку дарят некоторые парикмахерские города, фитнес клуб «Тонус», пункт ремонта обуви в 3 микрорайоне, рестобар «Абас» и магазин «МПР». Кроме того, для жители Нягани старше 60 лет, сделавшие прививку с 15 ноября по 25 декабря, автоматически становятся участником бесплатной лотереи «С заботой о близких», розыгрыш которой пройдет 27 декабря 2021 года.

Напомним, мы писали ранее о том, что за сутки зафиксировано 212 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах Югры.