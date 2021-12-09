Двенадцатого декабря в Нижневартовске поженятся 12 пар

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В воскресенье, 12 декабря 2021 года, в ЗАГСе Нижневартовска проведут регистрацию браков, такое решение принято в связи с празднованием в этот день Дня Конституции Российской Федерации.

В последние годы стало популярным устраивать свадьбы по числам, которые считаются счастливыми. В эту дату, а именно 12.12.2021 создать семью решили 12 пар. При этом, почти все молодожены подали свои заявления через Госуслуги. Специалисты сказали, что, используя Госуслуги, вартовчане могут выбрать любую дату в течение года для свадьбы.

Завтра, 10 декабря – в День рождения Югры, в ЗАГСе Нижневартовска зарегистрируют 12 браков и 20 рождений детей. Всего с начала 2021 года в нижневартовском ЗАГСе зарегистрировано 1 632 брака и 3 015 новорожденных малышей.