Ханты-Мансийск присоединяется к празднованию дня рождения Югры Фото: Городской информационный центр

Праздничная концертная программа «Земля моя, Югра!» пройдет в культурно-досуговом центре «Октябрь» в Ханты-Мансийске 9 декабря в 18:00. Для хантымансийцев выступят вокальный ансамбль «Солисты Югры», народные самодеятельные коллективы «Гармоника», «Раздолье» и «Славяне», художественный коллектив «Алатырь», ансамбль духовых инструментов «Столица», детский коллектив «Карандаши», а также солисты центра.

Кроме того, в день рождения округа в городской библиотеке №4 пройдет викторина «Страницы истории». Участники ответят на вопросы о природе, истории, быте народов Югры, культуре и искусстве. Ещё жители столицы могут присоединится к онлайн-мероприятиям, которые стартовали уже сегодня. В сообществе в "ВКонтакте" городской централизованной библиотечной системы прошло чтение книг представителями коренных малочисленных народов Севера. Онлайн-встреча краеведческого клуба состоится 10 декабря.

Городской информационный центр

В день 91-летия округа центр развития творчества детей и юношества «Перспектива» подготовил краеведческую викторину «По страницам истории Югры» и выставку творческих работ школьников Ханты-Мансийска «Моя Россия! Моя Югра!».