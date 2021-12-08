Коронавирус в Югре, последние новости на 8 декабря 2021 года: умерли 7 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать новые смертельные случаи коронавируса. За сутки в Югре от коронавируса умерли 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 794 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом и за день выявлено 217 новых случаев. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 52 человека. В тяжелом состоянии находятся 138 пациентов, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 30 752 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезн, зафиксировано 1 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 976 человек. Всего за период пандемии в России выявлено 9 895 597 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 284 823 летальных исхода, выздоровели 8 602 067 человек.