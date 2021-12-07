Житель Нижневартовска отправится в тюрьму за поджог чужого авто Фото: Татьяна Коркина

Нижневартовский городской суд вынес приговор за пожог авто местному жителю. Он признан виновным по статье "умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога".

В марте 2021 года югорчанин, находясь на автомобильной парковке в Нижневартовске, облил капот чужой машины бензином и поджег его. Причиной такого поступка стала обида из-за созданной ранее незнакомым ему водителем автомобиля «HYNDAI» аварийной ситуации.

Потерпевшему причинен ущерб на сумму 930 тысяч рублей, который виновник поджога частично возместил. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, как югорчанин поссорился с собутыльником и поджог его спящего в доме.