За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 32 пожара Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 32 пожара, спасено 32 миллиона рублей в виде имущества и материальных ценностей жителей региона. Чаще всего горели жилые дома, дачи, гаражи, бани и транспорт. Основная причина пожаров - нарушения при использовании электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. Пожар может случится при перегрузке электропроводки, поэтому необходимо регулярно проверять её состояние, а именно состояние розеток и приборов в доме. При обнаружении неисправностей лучше вызвать специалиста, а ещё важно не перегружать сеть, включая одновременно несколько мощных электроприборов.

В случае пожара незамедлительно сообщить по телефонам 101 или 112.

Напомним, мы писали ранее о том, что из-за гибели детей при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело.