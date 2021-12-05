В Югре реализуют инициативы более 40 жителей региона. Фото: правительство Югры

Более 40 тысяч инициатив жителей Югры реализуют за ближайшую пятилетку, включая сферы образования и жилищных условий, сообщает правительство региона. К примеру, досрочно планируется завершить адресную аварийную программу расселения жителей из аварийного жилищного фонда, который признан таковым до 1 января 2017 года. А это более 1 тысячи «многоквартирников», в которых живут около 30 тысяч человек.

В числе приоритетных задач – переоснащение медоборудованием служб родовспоможения и неонтологии, строительство школ и детсадов, открытие новых учреждений допобразования, создание условий для развития детей, благоустройство дворов и общественных территорий.

Как сообщил в своем обращении к участникам III этапа съезда партии «Единая Россия» Владимир Путин, партия предложила людям повестку, которую начали формировать задолго до хода выборов, во время встреч и бесед с избирателями. По словам Путина, программа – народная, основанная на предложениях, идеях россиян и жителей регионов.

- Что важно, каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки, - сказал Путиг.