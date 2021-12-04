В Сургуте экс-директор транспортного предприятия задержан за взятку в почти миллион рублей. Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте возбуждено уголовное дело против экс-руководителя городского автотранспортного предприятия, который подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре.

Следователи выяснили, что гендиректор АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» с июня по август 2019 получил от представителя местной фирмы более 900 тысяч рублей. За эти деньги директор должен был продвигать компанию при заключении и исполнении договоров поставки автомобильного топлива.

Злоумышленника на днях задержали в Белгороде. В его квартире провели обыск и нашли более 450 тысяч рублей в валюте. По ходатайству следствия обвиняемого отправили в СИЗО на время следственных действий.