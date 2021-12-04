Коронавирус в Югре, последние новости на 4 декабря 2021: заболели ещё 227 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным на 4 декабря 2021 число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось ещё на 227 человек. Заразу обнаружили в 21 муниципальных образованиях округа. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 90 623 человека. Всего выздоровели 83 340 человек, скончались 1 762 человека. Сейчас «короной» болеет 5 521 человек.

Фото: Оперштаб Югры

Больше всего заболевших в Нижневартовске (44 человека), Сургуте (42 человека), Ханты-Мансийске (22 человека), Нефтеюганске (16 человек) и в Нягани (14 человек). По одному случаю зарегистрировано в Белоярском районе, Покачах и Ханты-Мансийском районе.