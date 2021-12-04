В Сургуте на улице Юности горела частично расселенная многоэтажка

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Пожар в частично расселенном двухэтажном многоквартирном доме в Сургуте по ул. Юности произошел в ночь с 3 на 4 декабря 2021. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение на пульт диспетчера Сургутского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 01.15, и в 01.20 первые подразделения пожарной охраны уже были на месте.

Пожарные увидели огонь на первом этаже одного из подъездов. К счастью, четыре человека успели самостоятельно эвакуироваться.

Возгорание потушили ровно через час: огонь распространился на площади 80 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 32 человека и 9 единиц спецтехники. Органы дознания МЧС России выяснят, что стало причиной возгорания, и каков ущерб.