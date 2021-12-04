Погода в Югре 4 декабря 2021: снег и гололед

В Югре сегодня, 4 декабря, ожидается облачность с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег, гололед. Ветер западный с переходом на северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 С, при прояснениях -18…-23 С, местами по северу -25…-30 С, днем по югу -8…-13 С, местами -2…-7 С, по северу -17…-22 С, местами -24…-29 С.

Погода в Югре 4 декабря 2021 в инфографике МЧС

В Ханты-Мансийске небольшой снег. Ветер западный с переходом на северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -12…-14 С, днем -11…-13 С.