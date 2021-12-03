Нижневартовский ковидный госпиталь заполнен на 75 процентов Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске занятость коечного фонда в ковидном госпитале составляет 75%. В стационаре развернуто 300 коек для пациентов с коронавирусом, на сегодня там лечатся 225 человек. За последние сутки в ковидарий Нижневартовске поступили 20 пациентов, выбыли - 19, в реанимации находится 31 человек. Об этом стало известно на заседании муниципального оперативного штаба.

- Если в целом оценивать ситуацию, то снижения числа заболевших COVID-19 не происходит. Уровень поступления в стационар колеблется от 20 до 30 пациентов ежесуточно, - рассказал главный врач Нижневартовской ОКБ Алексей Сатинов.

Кроме того, под наблюдением врачей городской взрослой поликлиники находится 1 546 пациентов, из них с подтвержденным диагнозом - 520 человек, а 638 человек - с пневмонией.

- Мы отмечаем небольшое снижение уровня заболеваемости, но ситуация остается достаточно сложной и напряженной. Поэтому ещё раз напомню жителям города о необходимости поставить прививку от коронавируса. Вакцина защитит от тяжелого течения заболевания, а также от последствий перенесенной инфекции. В Нижневартовске на базе медучреждений работают стационарные пункты, также прививку можно поставить в четырех мобильных пунктах. К примеру, в спорткомплексе «Триумф» и МФЦ, очереди нет. Все сделано для удобства жителей», - рассказала главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина.

В Нижневартовске 101 тысяча человек завершили вакцинацию против COVID-19.