В Нягани началось строительство ледового городка «Волшебная Арктика»

В Нягани началась подготовка к Новому Году Фото: google.ru/maps

В Нягани началась подготовка к Новому Году. В сюжете ледового городка под названием «Волшебная Арктика» будут использованы формы и изображения, связанные с культурой и бытом народов Крайнего Севера, с животным и растительным миром наших широт. Об этом рассказала первый заместитель директора Управления городского хозяйства Ирина Черепко.

По её словам, ледяные горки и фигуры будут построены в нескольких местах города: на главной городской площади Третьего микрорайона, в сквере «Рябиновый» Восточного микрорайона, на территории второго корпуса средней школы № 1 по ул. Чернышова, 42.

На территории городской площади появятся четыре большие и две малые горки, входная группа, лабиринт, скульптурные группы «Трон», «Символ года», «Тантамареска», а также скульптурная группа для фотографирования «Упряжка». В сквера «Рябиновый» установят две средние горки, входную группу на каток, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. На территории школы будет одна большая и одна малая горки, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

Подрядчик уже приступил к транспортировке ледяных блоков на площадь, собрал деревянные каркасы под строительство ледяных горок. Открытие ледового городка запланировано на 25 декабря.

Как и всегда, администрация города уделяет особое внимание требованиям безопасности, при согласовании проекта ледовых конструкций и их возведении.

- Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации». К тому же дизайн ледовых элементов не предусматривает углов, что, в свою очередь, обеспечит максимальную безопасность для всех отдыхающих, невзирая на их возраст - сообщила Ирина Черепко.