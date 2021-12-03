В Нягани снижается число заболевших коронавирусом

Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Впервые за последние восемь недель заболеваемость коронавирусом в Нягани ниже среднеокружных показателей на 4,3%. В последнюю неделю ноября в Нягани зарегистрирован 61 случай заражения COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей эта цифра меньше на 27%. На сегодня в городе зафиксировано 10 случаев заражения за сутки.

На амбулаторном лечении с подтвержденным ковидом в Нягани сегодня находится 235 пациентов. В ковидном госпитале под наблюдением специалистов - 99 человек. Эта цифра также показывает, что число заболевших в сравнении с предыдущими неделями становится ниже. Открытое ранее дополнительное отделение круглосуточного медицинского наблюдения и лечения больных COVID-19 на сегодня приостановило свою работу.

Напомним, мы сообщали, что с коронавирусом в Сургуте наблюдается 1 560 человек, там также зафиксировано снижение заболеваемости по сравнению с прошлым месяцем.