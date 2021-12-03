В Нефтеюганском районе готовят к передаче в музей археологические находки эпохи раннего неолита Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганском районе готовят к передаче в музей археологические находки, найденные при раскопках на городище «Большое Каюково» в верховьях реки Большой Салым. Археологи обработали 146 находок, подтверждающих, что 8 тысяч лет назад в этом месте находилось поселение эпохи раннего неолита VII–VI тыс. до н.э.

Находками археологов стали каменные орудия и фрагменты керамической посуды, в том числе шлифованный каменный топор, три фрагмента керамических фигурок, предположительно головки птичек. Более точную датировку артефактов ученые смогут определить после лабораторного анализа, пока можно предположить, что возраст находок соответствует возрасту памятника.

Сейчас образцы находятся в фотостудии, а после съемки их отправят в лаборатории для физико-химических анализов. Затем часть артефактов попадет в руки реставраторов, которые подготовят их к поступлению в музей.