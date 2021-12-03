В Югре задержан 33-летний житель Нягани с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

В Югре задержан 33-летний житель Нягани, у которого нашли три свертка со спрессованным темным веществом. Подозреваемый признался, что наркотики он купил через распространителей в интернете. Деньги за приобретенный товар перевел через терминал оплаты на счет продавца.

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, раньше он был судим за аналогичные преступления.